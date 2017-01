Mexicaanse president keurt bouw muur met VS af

Door: Redactie

26/01/17 - 04u45

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto © reuters.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft in een officiële verklaring op de Mexicaanse televisie gezegd dat hij de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om een muur te bouwen op de grens tussen beide landen "afkeurt en betreurt". Hij zei verder dat Mexico er niet aan mee zal betalen.

Trump zette gisteren zijn handtekening onder een uitvoeringsbesluit, zodat de bouw snel kan starten. Trump wil dat Mexico voor de muur betaalt. In een interview met ABC News gaf Trump aan dat de Amerikanen de kosten voor de muur voor gaan schieten, maar dat die worden verhaald op Mexico. "Misschien wel in een ingewikkelde vorm, maar ze zullen betalen", aldus Trump.



#fuckingwall

Eerder op de dag maakte ook Vicente Fox Quesada, president van Mexico tussen 2000-2006, ondubbelzinnig duidelijk dat Trump kan fluiten naar zijn centen. Hij creëerde er zelfs de hashtag #fuckingwall voor. "Ik heb het al eens eerder gezegd tegen Donald Trump en ik zeg het nu weer: Mexico gaat niet betalen voor die #fuckingwall."



Volgens Amerikaanse media zou de Mexicaanse president overwegen zijn geplande bezoek aan Washington van volgende week dinsdag af te zeggen. Dat meldt het Amerikaanse ABC News. Er staat die dag een overleg tussen Nieto en Donald Trump gepland. Maar dat werd niet door Nieto bevestigd in zijn tv-toespraak.