Duizendtal mensen betogen in New York tegen Trumps migratiebeleid

Door: redactie

26/01/17 - 05u20 Bron: Belga

Protest tegen Trumps migratiebeleid in Los Angeles. © afp.

Meer dan duizend mensen hebben gisterenavond in New York betoogd om te protesteren tegen de maatregelen van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump rond migratie.

De betogers verzamelden rond 17 uur (23 uur Belgische tijd) in het Washington Square Park, in het zuiden van Manhattan. Ze scandeerden slogans als "Geen verbod!", "Geen muur!" en "New York is van iedereen". Op vele protestborden werd opgeroepen om de rechten van de moslims te verdedigen, en om Syrische vluchtelingen te blijven toelaten tot de VS.



Grensmuur

Gisteren ondertekende Donald Trump een decreet voor de start van de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Ook zette hij zijn handtekening onder een tweede decreet, dat bijdragen schrapt uit de federale kas aan staten die de immigratiewetten van de Verenigde Staten niet respecteren.



De Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, kondigde al zijn verzet aan tegen dat laatste decreet. "Het verandert niet wie we zijn of hoe we werken", zei hij gisterenavond op een persconferentie. "We gaan al onze mensen beschermen, ongeacht hun afkomst of statuut", klonk het.



Vage bewoordingen

Volgens de Blasio is het decreet in erg vage bewoordingen geformuleerd, en zal de stad het indien nodig juridisch kunnen aanvechten. Bovendien mist het decreet zijn doelstelling om de criminaliteit te verlagen volledig, aldus de Blasio. De New Yorkse politie zou volgens hem immers het eerste slachtoffer zijn van een schrapping van de federale middelen.