Trump: "Bouw van muur aan grens met Mexico begint over enkele maanden"

Door: redactie

25/01/17 - 20u01 Bron: ANP

© ap.

De bouw van een muur op de grens tussen Amerika met Mexico zal binnen enkele maanden beginnen. Dat heeft president Donald Trump vandaag gezegd tegen omroep ABC. De bouw begint "zo snel als fysiek mogelijk is", zei hij. Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft hij daartoe vandaag een uitvoeringsbevel ondertekend.

Trump heeft vandaag twee uitvoeringsbevelen ondertekend. Het eerste betreft de bouw van de muur langs de 3200 kilometer lange muur met Mexico. Het tweede bevel handelt over de intrekking van geld aan staten en steden die onderdak bieden aan illegale immigranten. In steden als San Francisco weigeren de lokale autoriteiten vaak samen te werken met de federale autoriteiten voor acties tegen illegale immigranten. De kostprijs, omvang en aard van de grens zijn nog onduidelijk. Trump schatte vorig jaar dat het kostenplaatje "waarschijnlijk acht miljard dollar" zou bedragen, al liggen andere schattingen veel hoger. De muur zou volgens Trump ongeveer 1600 kilometer lang zijn. Perswoordvoerder Sean Spicer liet weten dat Trump ook een wil maken aan het 'catch-and-release'-plan waarbij autoriteiten illegale immigranten die worden gearresteerd, vrijlaten in afwachting van hun hoorzitting. Trump wil extra gevangenissen bouwen voor de opvang van illegale immigranten langs de grens met Mexico, zodat het makkelijk en goedkoper wordt om hen vast te houden en te deporteren.

Politiek theater

"De grensmuur is politiek theater ten koste van burgerlijke vrijheden," zegt Christian Ramirez, directeur van de Southern Border Communities Coalition, een organisatie die opkomt voor de rechten van immigranten. "Het is geen nationaal veiligheidsbeleid. Grensgemeentes horen bij de veiligste in het land en er patrouilleren met tienduizenden zwaarbewapende, slecht opgeleide, onverantwoordelijke agenten brengt levens in gevaar. Deze zullen deze gemeenschappen omvormen tot de facto militaire zones."