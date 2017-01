Amerikaanse veiligheidsagente "niet bereid om kogel op te vangen voor Trump"

Door: redactie

25/01/17 - 00u12 Bron: Washington Examiner

Agenten van de geheime dienst wandelen langs de limousine van president Trump tijdens de parade op de dag van zijn inauguratie. © afp.

Een Amerikaanse hooggeplaatste veiligheidsagente postte de voorbije maanden berichten op Facebook waarin ze haar afkeer voor Donald Trump liet blijken. Ze liet daarbij ook uitschijnen dat ze voor hem "geen kogel zou willen opvangen". Leden van de Amerikaanse geheime dienst mogen echter geen politieke meningen verkondigen op sociale media.

Celstraf boven kogel © Facebook. De voorbije maanden liet de vrouw haar minachting voor Trump blijken op Facebook. Medewerkers van de geheime dienst vallen echter onder de Hatch Act: die bepaalt dat het voor leden van de Amerikaanse geheime dienst verboden is om via sociale media uitspraken te doen waaruit hun politieke voor- of afkeur blijkt.



"Na bijna drie jaar als ambtenaar heb ik er moeite mee om de Hatch Act niet te overtreden. Dus ik blijf stil en houdt me in het midden," schreef ze. "Dat niet doen kan een overtreding zijn voor iemand in mijn positie. Ondanks het feit dat ik verwacht wordt om voor beide kanten een kogel op te vangen. Maar de wereld is veranderd en ik ben veranderd. En ik zou een celstraf verkiezen boven een kogel of boven steun aan iets waarvan ik geloof dat het een ramp zou zijn voor dit land en de sterke, geweldige vrouwen en minderheden die hier wonen. De pot op met de Hatch Act. Ik steun Haar."



Met 'Haar' verwijst ze naar Hillary Clinton, Trumps Democratische tegenstander tijdens de verkiezingen.

Zelf aangerand "Ik dien de president, maar ik heb volgens het eerste amendement nog altijd het recht om dingen te zeggen." Kerry O'Grady Maandag vertelde O'Grady tijdens een interview met de Washington Examiner dat ze het bericht na twee of drie dagen had verwijderd. Ze zei dat ze met haar bericht reageerde op het nieuws van de verschillende vrouwen die Trump beschuldigen van aanranding. De agente gaf toe dat ze als studente zelf was aangerand en zei dat er "een erg emotionele reactie was op wat er gezegd werd". "Maar ik erken dat de dienst het allerbelangrijkste voor me is. Mijn regering is het allerbelangrijkste voor me. Ik dien de president, maar ik heb volgens het eerste amendement nog altijd het recht om dingen te zeggen."

#nasty! Ook na Trumps inauguratie postte O'Grady nog kritische berichten over de president. Op vrijdag postte ze het logo van de Vrouwenmars in Denver op haar Facebookpagina. "Al deze vrouwen vertegenwoordigen me! Fier om het zeggen! #nasty" schreef ze. De hashtag nasty verwijst naar Trumps opmerking tijdens een debat met Hillary Clinton waarin hij haar een "nasty woman" (nare vrouw) noemde. Anti-Trump-activistes gebruiken dat label nu om hun protest tegen hem te uiten.



Ze veranderde ook haar profielfoto naar een tekening van Prinses Leia uit 'Star Trek' met het bijschrift: "De plaats van een vrouw is in het verzet".



Ondertussen haalde ze beide foto's offline. Ook in reacties op andere berichten die verschenen op Facebook liet ze haar ongenoegen blijken.