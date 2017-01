Eric Van Rompuy boos op partijgenoot: "Wil De Crem graantje populisme meepikken?"

Door: redactie

CD&V'er Eric Van Rompuy noemt het "onbegrijpelijk" dat zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem zich "genuanceerd positief" uitlaat over de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. "Wil hij een graantje van het populisme meepikken?", vraagt Van Rompuy zich af op zijn website.

In een blogpost hekelt de CD&V'er het "brutale populisme" van Trump en zijn boodschap van "America First en de rest kan stikken". "Voor een klein land als België met een open economie houdt het protectionisme van Trump grote gevaren in", waarschuwt hij. "Het opzetten van tolbarrières en het tegengaan van Amerikaanse investeringen in Europa houdt een groot gevaar in voor onze welvaart."



Van Rompuy noemt het dan ook "ronduit onbegrijpelijk dat onze staatssecretaris voor Buitenlandse Handel De Crem zich genuanceerd positief uitlaat over Trump". "De Crem ziet zelfs 'positieve' opportuniteiten in Trump en de brexit. Wil hij een graantje van het populisme meepikken?"



Verderop haalt de CD&V'er ook opnieuw uit naar N-VA. Zo veroordeelt hij de "populistische technieken" van de partij bij "het zomeroffensief om CD&V in de markt te zetten als 'moslimpartij' en in het najaarsoffensief over de 'wereldvreemde' rechters en journalistieke 'activisten' met Theo Francken als boegbeeld".



Verwijzend naar de povere peilingen voor CD&V besluit Van Rompuy dat zijn partij het "bijzonder moeilijk heeft met dit sloganesk populistisch discours". Niettemin is hij zeker "dat de oogkleppen zullen vallen als er voldoende weerwerk wordt geboden en de zogenaamde 'leiders' worden ontmaskerd".