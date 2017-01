Hele wereld proest het uit met Nederlands Trump-filmpje: "Satirische programma's zijn de enigen die baat hebben bij zijn aantreden "

Door: redactie

video Het satirische filmpje waarin Nederland geïntroduceerd wordt bij Amerikaans president Donald Trump is een wereldwijde hit op internet. Sinds het filmpje werd uitgezonden in het Nederlandse tv-programma Zondag met Lubach is het al miljoenen keer bekeken.

In de introductie stelt Nederland zichzelf voor aan Trump. Dit gebeurt op "een manier die hem vermoedelijk het meeste aan zal spreken", aldus presentator Arjen Lubach. De Nederlands-Amerikaanse cabaretier Greg Shapiro van comedygezelschap Boom Chicago verzorgde de voice-over voor het filmpje.



Op YouTube, waar het clipje met Engelse ondertitels al een dag boven aan de lijst met trending topics staat, is de introductie in diens eigen woorden inmiddels zo'n anderhalf miljoen keer bekeken.



Op Facebook is het filmpje al 22 miljoen keer weergegeven en hebben de beelden ruim 50 miljoen mensen bereikt. Verschillende media, ook Amerikaanse, hebben op internet artikels aan het item gewijd.



Arjen Lubach is heel blij met het succes van het filmpje. "Een wereldwijde viral is een geweldig begin van het seizoen voor het hele team. Satirische nieuwsprogramma's zijn naast de zonen van Trump eigenlijk de enigen die echt baat hebben bij zijn aantreden."



Het succes van het clipje overtreft hiermee de cijfers van de tirade tegen het boek Green Happiness en andere dieetgoeroe's, tot nu toe het best bekeken Zondag met Lubach-filmpje uit de afgelopen vijf seizoenen.