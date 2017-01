Commissie keurt nominatie Rex Tillerson als Trumps Buitenlandminister nipt goed

Door: redactie

De Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat heeft vandaag de nominatie goedgekeurd van de voormalige topman van ExxonMobil Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson kreeg 11 stemmen (de Republikeinen) achter zich, terwijl de 10 Democraten tegenstemden. Zijn nominatie zal nu voorgelegd worden aan de volledige Senaat, waar de Republikeinen eveneens de meerderheid hebben.

Top-Democraat in de commissie Ben Cardin liet weten dat hij Tillerson niet kon steunen vanwege zijn bezorgdheden rond diens inspanningen rond mensenrechten en goed bestuur en zijn gelobby tegen Russische sancties terwijl hij CEO van Exxon was.



Twijfels

De Republikeinen Marco Rubio en John McCain stemden net als de andere Republikeinen wel voor de nieuwe Secretary of State, ondanks het feit dat ze eerder hun twijfels hadden uitgedrukt over de banden van Tillerson met Rusland en zijn twijfelachtige engagement tegenover de mensenrechten. Daardoor rees de vrees dat Tillerson niet voldoende steun zou krijgen om zijn nominatie te verzilveren.



In de Senaat hebben de Republikeinen 52 van de 100 zitjes, waardoor de kans groot is dat Tillerson voldoende stemmen zal krijgen om John Kerry op te volgen als minister van Buitenlandse Zaken.