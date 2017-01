Trump roept dag van zijn inauguratie uit tot nationale dag van vaderlandsliefde

Door: redactie

24/01/17

Trump in zijn nieuwe werkkamer in het Oval Office in het Witte Huis. © reuters.

De Amerikaanse president Trump heeft de dag van zijn inauguratie als 45ste president van de Verenigde Staten uitgeroepen tot een 'National Day of Patriotic Devotion', ofwel een nationale dag van 'vaderlandsliefde'. Het decreet werd gisteren in het federale register gezet en wordt vandaag pas officieel gepubliceerd.

"Nieuwe nationale trots"

"Een nieuwe nationale trots beroert de Amerikaanse ziel en inspireert het Amerikaanse hart", schrijft Trump. "We zijn een volk, verenigd in een gedeelde bestemming en een gedeeld doel. Vrijheid is het geboorterecht van alle Amerikanen en om die vrijheid te behouden moeten we geloven in onze heilige waarden en erfgoed. Onze grondwet is op perkament geschreven, maar leeft in de harten van het Amerikaanse volk. Er is geen vrijheid wanneer de mensen er niet in geloven, er is geen wet wanneer de mensen die niet volgen, en geen vrede wanneer de mensen daar niet voor bidden. Er is geen beter volk dan de Amerikaanse burgers en zo lang we in onszelf geloven, en in ons land, dan is er niets dat we niet kunnen bereiken."



"Daarom verklaar ik, Donald J. Trump, de president van de Verenigde Staten (...) hierbij dat 20 januari 2017 een nationale dag van vaderlandsliefde is, om onze banden met elkaar en met ons land te versterken en om de plichten van de regering aan het volk te vernieuwen", zo staat er te lezen in het decreet.



Eenmalig

Presidenten kunnen een eenmalige 'vrije dag' afkondigen, maar het Congres heeft de macht om federale vakantiedagen af te kondigen. In 2004 kondigde George W. Bush een nationale dag van rouw af na de dood van oud-president Ronald Reagan: de federale overheidsdiensten waren die dag gesloten.



President George W. Bush riep 11 september 2002 uit als Patriot Day, in 2001 verklaarde hij de dag tot een 'Nationale dag van Gebed en Herinnering' voor de slachtoffers van de aanslagen van die dag. In 2014 riep president Obama 11 september ook uit tot Patriot Day en 'Nationale Dag van Dienst en Herinnering'.



Verschillende staten vieren ook eigen 'Patriot Days' om verschillende belangrijke historische gebeurtenissen te herinneren. Opvallend is dat Trumps 'nationale dag van vaderlandsliefde' dus al voorbij is.