Door: redactie

23/01/17 - 04u00 Bron: Belga

Donald Trump blijft weigeren zijn belastingaangifte openbaar te maken. © epa.

De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn belastingaangifte niet openbaar maken, omdat zijn kiezers er niet van wakker liggen. Dat zei zijn adviseur Kellyanne Conway aan ABC News.

"Het kon mensen niet schelen. Ze stemden voor hem, en laat me dit heel duidelijk maken: de meeste Amerikanen concentreren zich op hoe hun belastingaangifte er onder Trump zal uitzien, niet op hoe de zijne eruit ziet", aldus Conway.



Peiling

Uit een recente peiling van Washington Post en ABC bleek echter dat 74 procent van de Amerikanen, waaronder 53 procent Republikeinen, wel degelijk vindt dat Trump de documenten openbaar moet maken. Hij is de eerste Amerikaanse president in decennia die weigert dat te doen.



Doorlichting

Tijdens zijn campagne zei hij dat dat niet mogelijk was omdat ze doorgelicht werden. Maar ook na zijn verkiezing houdt hij zijn belastingaangiftes nog steeds voor zichzelf. Twee weken geleden zei hij nog dat "buiten de pers niemand daarin geïnteresseerd is".