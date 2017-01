Trump wil vrijhandelsakkoord Nafta heronderhandelen

bewerkt door: redactie

President Trump De Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat hij het Amerikaanse vrijhandelsakkoord Nafta gaat heronderhandelen met zijn Canadese en Mexicaanse collega's. Hij gaat die binnenkort ontmoeten, zei hij tijdens een plechtigheid in het Witte Huis.

De Verenigde Staten, Canada en Mexico tekenden Nafta, voluit North American Free Trade Agreement, in 1994. De nieuwe Amerikaanse president meent dat Nafta geleid heeft tot de verdwijning van Amerikaanse jobs naar Mexico.



De nieuwe Republikeinse regering had eerder al duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten uit Nafta zouden stappen als Canada en Mexico weigerden aan tafel te gaan zitten voor onderhandelingen "over een eerlijk akkoord voor Amerikaanse arbeiders". De statuten van het akkoord schrijven voor dat als een van de partijen meldt het akkoord te willen verlaten, een periode van 180 dagen start om te onderhandelen. Als er geen nieuw akkoord gesloten wordt, wordt het oude ontbonden.



De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto wordt op 31 januari in Washington verwacht. Voor een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau is nog geen datum geprikt.