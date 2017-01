Taliban bedreigen Trump: "Treed niet in de voetsporen van Bush of Obama"

Door: redactie

De taliban hebben de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump gewaarschuwd "niet in de sporen van George Bush en Barack Obama te treden". De terreurbeweging wil dat Trump het beleid voor Afghanistan herziet.

De islamistische rebellenbeweging zegt in een mededeling dat meer Amerikaanse soldaten zullen sterven onder het gezag van Trump als de Verenigde Staten en hun bondgenoten van de NAVO "de agressie voortzetten".



Trump heeft al aan de Amerikaanse troepen in Afghanistan laten verstaan dat hij ze steunt. Welk beleid de nieuwe president rond Afghanistan wil voeren, blijft echter nog onduidelijk. Nog ongeveer 10.000 Amerikaanse soldaten bevinden zich in Afghanistan in het kader van de NAVO-missie 'Resolute Support'.