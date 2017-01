Witte Huis opent aanval op de media na "valse berichten" over publieksaantallen tijdens eedaflegging

Door: Redactie

video Tijdens zijn eerste persbriefing haalde president Trumps woordvoerder Sean Spicer zwaar uit naar de "foute representatie door de media" van het aantal aanwezigen op Trumps eedaflegging. "Dit was het grootste publiek ooit dat een inauguratie heeft aanschouwd, punt uit. Zowel in persoon als over de hele wereld'', aldus Spicer. "Deze pogingen het enthousiasme over de inauguratie te verminderen zijn schandelijk en verkeerd." Daarmee weerspreekt het Witte Huis de cijfers van de media die zeggen dat er vrijdag honderdduizenden bezoekers waren bij de beëdiging. Trump had het zelf eerder over "een- tot anderhalf miljoen mensen".

Spicer: 420k Trump / 317k Obama '13.

Reality: 571k Trump / 782k Obama '13. https://t.co/eHao7dkCg0 — Steven Ginsberg (@stevenjay) Sat Jan 21 00:00:00 MET 2017 Spicer verwees naar de vergelijking die de media maakten tussen het aantal aanwezigen tijdens de eedaflegging van president Barack Obama in 2009 en die van Trump acht jaar later. Op foto's die snel verspreid raakten via de sociale media, lijkt het alsof Trump veel minder volk trok, iets dat Trump eerder ontkende. "We hadden een enorm veld vol mensen", aldus Trump. "Dat zag je, propvol. Ik word wakker vanochtend, zet de televisie aan en wat laten ze zien; een leeg veld. Ik denk, wacht eens even, ik heb een toespraak gehouden! En toen ik over het veld keek, zag het eruit alsof er een miljoen mensen was, anderhalf miljoen. Ze laten een veld zien waar niemand stond en dan zeggen ze: Donald Trump trekt weinig volk."



Plastic vloerbedekking

Volgens Spicer zijn "foto's van de ceremonie van de eedaflegging via een tweet opzettelijk verspreid om het enorme aantal aanwezigen dat zich had verzameld op de National Mall te minimaliseren." Dat zei hij tijdens een korte verklaring aan de pers. Volgens hem werd er dit jaar voor het eerst een witte plastic vloerbedekking geplaatst op het gras, waardoor het veel duidelijker opviel waar er geen mensen stonden.



Spicer somde op hoeveel mensen er in enkele afgebakende zone pasten (tussen de 220.000 en 250.000 mensen) en stelde dat "al die locaties vol waren toen de president de eed aflegde". Daarnaast hebben volgens hem 420.000 mensen de metro genomen, in tegenstelling tot de de 317.000 die de metro gebruikten voor de laatste eedaflegging van president Obama. "Dit was de grootste opkomst ooit voor een eedaflegging", klonk het.



Beschamend en fout

"Deze pogingen om het enthousiasme te minimaliseren voor de eedaflegging zijn beschamend en fout", aldus Spicer, die toevoegde dat Trump gisteren tijdens zijn bezoek aan de CIA-gebouwen van de aanwezigen "een staande ovatie van vijf minuten" kreeg, "als uiting van hun patriottisme en enthousiasme voor zijn presidentschap".



Spicer, die volgens NBC 4 van de 5 minuten van zijn persbriefing gebruikte om de media de les te spellen, verliet de persruimte na zijn betoog zonder te antwoorden op vragen van journalisten.

