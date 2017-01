Britse premier May en Mexicaanse president Peña Nieto bezoeken Trump deze maand nog

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt op vrijdag 27 januari de Britse premier Theresa May op het Witte Huis. Dat heeft zijn woordvoerder Sean Spicer gemeld. May wordt zo de eerste buitenlandse leider die ontvangen zal worden door de nieuwe president. Op 31 januari staat een bezoek aan Washington van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto op de agenda.

May verklaarde vrijdag nog in de Britse krant Financial Times dat ze tijdens haar eerste ontmoeting met Trump de aandacht wil vestigen op het belang van de Navo en van de Europese Unie. Daarnaast drukte ze haar vertrouwen uit over de betrekkingen tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. Trump verklaarde kort voor zijn eedaflegging dan weer dat hij er vertrouwen in heeft dat de brexit een succes wordt, en dat hij "snel" een handelsakkoord wil afsluiten met het Verenigd Koninkrijk.



Open dialoog

Trump heeft eveneens gesproken met de Canadese premier Justin Trudeau over samenwerking en handel tussen beide landen en met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto over veiligheid en immigratie. De Mexicaanse leider zal op 31 januari door de president worden ontvangen in Washington, aldus Spicer. Tijdens een telefoongesprek tussen de Mexicaanse en Amerikaanse leider zaterdag riep Peña Nieto op om een "open dialoog" te voeren. Hij verklaarde ook dat hij interesse heeft in het uitwerken van "een agenda dat voordelig is voor beide landen, met een focus op het respect voor de soevereiniteit van de twee landen en gedeelde verantwoordelijkheden."



Gespannen relatie

Peña Nieto en Trump leven op gespannen voet sinds die laatste tijdens zijn campagne verklaard heeft dat Mexicanen moordenaars en verkrachters zijn, en dat hij een muur zal bouwen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens om illegale migratie te stoppen. Trump heeft steeds volgehouden dat Mexico voor de muur zal betalen, maar de Mexicaanse president heeft duidelijk gemaakt dat dat niet zal gebeuren.



Het Witte Huis liet vrijdag nog weten dat de VS uit het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord (Nafta) -tussen de VS, Canada en Mexico- zal stappen indien dat niet heronderhandeld kan worden.