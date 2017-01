Weinig volk op inauguratie? "Er leken wel anderhalf miljoen mensen", zegt Trump

Robbe van Lier

21/01/17 - 22u47 Bron: CNN

video Donald Trump heeft op zijn eerste werkdag als president van de Verenigde Staten nog maar eens uitgehaald naar de media. Volgens Trump waren er veel meer toeschouwers op zijn inauguratie dan de media doen uitschijnen. Nochtans bewijzen tal van foto's, video's én passagiercijfers van de metro het tegendeel.

513.000 metropassagiers tegenover 193.000

Ik ben in oorlog met de media. Journalisten behoren tot de oneerlijkste mensen op aarde. President Donald Trump

Concrete cijfers zijn er niet, aangezien de National Park Service, die verantwoordelijk is voor de National Mall, het park waar de inauguratie plaatsvindt, geen schattingen biedt. Wel is er de openbare vervoersmaatschappij in Washington die bijhoudt hoeveel reizigers er de metro hebben gebruikt.



Op de dag van de inauguratie van Trump waren er dat 193.000. Op dezelfde dag in 2009, toen Barack Obama zijn eedafleggging deed, waren er 513.000 metropassagiers. Vier jaar later, in 2013, bij de tweede inauguratie van Obama, waren er 317.000 reizigers. CNN vroeg ook nog het aantal metropassagiers op bij de tweede eedaflegging van George W. Bush: 197.000.



Toch stelde Trump dus dat het "wel een miljoen tot anderhalf miljoen toeschouwers" leken. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij "in oorlog" is met de media en dat journalisten tot "de oneerlijkste mensen op aarde" behoren. Over de vrouwenmarsen die vandaag over de hele wereld tegen hem protesteerden - en in Washington meer volk lokten dan zijn eigen inauguratie - zei Trump dan weer niets.



"God wou niet dat het regende tijdens mijn toespraak"

In zijn toespraak had hij het ook nog over het weer tijdens zijn eedaflegging. Volgens Trump was het God die ervoor had gezorgd dat het niet regende tijdens zijn toespraak. "Het was bijna aan het regenen toen ik begon. De regen zou de mensen hebben weggejaagd, maar toen zag God naar beneden en zei 'We gaan het niet laten regenen op jouw toespraak'."



"Toen ik mijn eerste zin aansneed voelde ik enkele druppels. Ik dacht 'Oh nee, dit is zo jammer. Maar we moeten er door'. De waarheid is echter dat het stopte met regenen en het erg zonnig werd. En toen ik van het podium stapte begon het opnieuw te gieten."