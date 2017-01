Ex-directeur CIA: "Trump moet zich schamen"

Door: redactie

22/01/17 - 05u45 Bron: CNN

John Brennan, de voormalige directeur van de CIA. © ap.

De pas afgetreden directeur van de CIA, John Brennan, heeft gezegd dat Trump zich moet schamen. Dat deed hij nadat Trump in een toespraak aan de CIA-agenten in het hoofdkantoor van de inlichtingendienst zichzelf verheerlijkte en zijn zelfverklaarde 'oorlog' met de media nogmaals ter sprake bracht.

Donald Trumps speech voor het herinneringsmonument voor de gevallen CIA-agenten. © epa.

Staande voor een muur ter gedachtenis aan de 117 gevallen CIA-helden, die met sterren worden gesymboliseerd, gaf Trump zijn toespraak. Hij complimenteerde de inlichtingendienst, waarvan hij zei er "fantastische mensen" werken. "Weinigen kunnen het werk dat geheim agenten doen aan", klonk het. Trump zei ook dat hij "voor duizend procent" achter de dienst te staan. "Ik hou van jullie, ik respecteer jullie. We gaan Amerika weer groot maken, met jullie voorop."



Kwaad en teleurgesteld

Ondanks deze lovende woorden liet voormalig directeur van de CIA, John Brennan weten "erg teleurgesteld en kwaad te zijn" op de nieuwe president. "Ik ben erg teleurgesteld en kwaad over Donald Trumps afzichtelijke vertoning van zelfverheerlijking voor het monument van de Herinneringsmuur. "Hij zou zich moeten schamen", klonk het.



Daarmee doelde Brennan op minder fraaie uitlatingen van Trump, die in de toespraak onder andere "journalisten de oneerlijkste mensen ter wereld" noemde. "Zij hebben het doen voorkomen alsof ik ruzie heb met de inlichtingendiensten", klonk het.



Volgens een bron die bij de toespraak aanwezig was, speculeerde Trump openlijk over hoeveel van de aanwezigen voor hem gestemd hadden en schepte hij over zichzelf en zijn inauguratie op. "Wij zijn niet in die zin politiek", zegt een van de aanwezigen anoniem aan CNN. "Dat was erg vervelend. Natuurlijk hebben we voor hem geapplaudisseerd, maar het was een oncomfortabel applaus."



Nazi-Duitsland

Nog geen twee weken geleden verkondigde een boze Trump dat de inlichtingendiensten nooit hadden mogen toestaan dat 'nepnieuws' lekte uit een rapport over mogelijk belastende informatie die de Russen over hem hebben. Trump vroeg zich op Twitter af of hij soms in nazi-Duitsland woonde. Die uitspraak viel toen ook slecht bij CIA-chef John Brennan die Trump toen opriep als president goed op zijn woorden te letten.