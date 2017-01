Duitse Buitenlandminister: "Oude wereld van de 20ste eeuw is definitief voorbij"

Door: redactie

22/01/17 - 03u45 Bron: Belga

Frank-Walter Steinmeier. © getty.

"Met de verkiezing van Donald Trump is de oude wereld van twintigste eeuw definitief voorbij." Dat schrijft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier in een opiniestuk in Bild am Sonntag.