Trump mag schoonzoon aannemen als adviseur

Door: redactie

22/01/17 - 00u45 Bron: Belga

Trumps schoonzoon Jared Kushner, wordt een van zijn meest invloedrijke adviseurs. © photo news.

De Amerikaanse president Donald Trump mag zijn schoonzoon Jared Kushner aannemen als een van zijn meest invloedrijke adviseurs in het Witte Huis. Volgens het departement van Justitie is die benoeming niet in strijd met de anti-nepotismewetgeving, aangezien die niet van toepassing is op de president.

Juridische experts hadden eerder deze maand hun bezorgdheid uitgedrukt over de aanstelling van Kushner, en gesteld dat die een schending was van de wet van 1967 die vriendjespolitiek in de federale overheid moest tegengaan. Zes jaar eerder had president John F. Kennedy zijn broer Robert aangesteld als procureur-generaal. De wetgeving is echter niet van toepassing op de aanstelling van Kushner, omdat de speciale autoriteit van de president om mensen aan te nemen hem toelaat posities te vullen in het Witte Huis, aldus het Justitiedepartement in een nota.



Senior adviser

Trump gaf eerder deze maand de 36-jarige echtgenoot van zijn dochter Ivanka de functie van "senior advisor" van de president. Hij zal nauw samenwerken met stafchef Reince Priebus en hoofdstrategist Steve Bannon bij het uitvoeren van de agenda van Donald Trump, kondigde zijn team destijds aan. Ook tijdens Trumps campagne was Kushner een belangrijk onderdeel van zijn team. Hij hield zich vooral bezig met digitale strategie.



Joods-orthodox

Kushner behoort tot een joods-orthodoxe familie en wordt beschouwd als een invloedrijke adviseur van Trump in verband met het Midden-Oosten. Zijn vader is, net als Trump, een belangrijke speler in de vastgoedwereld van New York.