BBC de mist in met ondertitels tijdens inauguratie

MVDB

21/01/17 - 11u35

video Wie vrijdag op BBC News naar de eedaflegging van Donald Trump keek en daarbij de teletekstondertitels opzette, moet toch vreemd hebben opgekeken.

Alvorens de nieuwe president zijn vlammende America First!-speech hield, namen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten het woord voor enkele gebeden te bidden. Iets wat traditie is bij een inauguratie.



De Britse openbare zender ging jammerlijk de mist in toen kardinaal Timothy Dolan aan de beurt kwam. Zijn gebed kreeg compleet verkeerde ondertitels die vermoedelijk uit een soap-reeks kwamen. Twitteraar @Kaytality begon meteen te filmen en zette de beelden online. Haar tweet werd al meer dan 13.000 keer geretweet. Of de BBC News-redactie al aan de weekendborrel was begonnen, is niet geweten.