Eerste vrouwenmarsen van start in Australië en Nieuw-Zeeland

21/01/17 - 09u48 Bron: Belga

© getty.

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn vandaag duizenden mensen - zowel mannen als vrouwen - op straat gekomen om deel te nemen aan vrouwenmarsen. Het zijn de eerste van de meer dan zeshonderd manifestaties voor vrouwenrechten, die vandaag over de hele wereld plaatsvinden naar aanleiding van het presidentschap van Donald Trump in de VS.

Een onbekende in Australië tekende Trump in de lucht tijdens de vrouwenmars in Sydney. © epa. © afp. © afp.

Meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen hebben deelgenomen aan de manifestaties in Auckland and Wellington, de twee grootste steden in Nieuw-Zeeland. In de Australische stad Melbourne namen nog eens 7.000 mensen deel aan een manifestatie, in de hoofdstad Canberra een duizendtal.



Daarnaast zijn in Sydney tienduizenden mensen samengekomen voor een actie in Hyde Park, in het centrum van de stad. "Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat we tegen Trump zijn, maar het gaat niet enkel over hem", zo zegt Tracey Spicer, die het evenement in Sydney organiseert. "Het gaat over systematische ongelijkheden die in de verf worden gezet door zijn opmars naar het presidentschap. Ik zie dit als acties tegen haat, tegen onverdraagzaamheid en tegen vrouwenhaat."



In totaal worden vandaag 673 vrouwenmarsen georganiseerd. De acties vinden plaats in 58 verschillende landen en in alle Amerikaanse staten. Wereldwijd wordt gerekend op meer dan twee miljoen deelnemers. Op de grootste mars, in de Amerikaanse hoofdstad Washington, worden meer dan 200.000 mensen verwacht,



Gisteren had op het Brusselse Muntplein ook al een actie voor vrouwenrechten plaatsgevonden. Volgens de politie namen daar ruim 1.000 mensen aan deel.