Eerste ministers van kabinet Trump officieel benoemd

De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag de nominatie bevestigd van ex-generaal James Mattis als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Mattis is de eerste minister van Trump die groen licht kreeg van het parlement. En ook de nominatie van ex-generaal John Kelly als minister van Binnenlandse Veiligheid werd door de Senaat goedgekeurd, aldus ABC News.

Mattis kreeg 98 stemmen voor en 1 stem tegen. Alleen de Democratische senator Senator Kirsten Gillibrand stemde tegen. De Republikeinse Senator Jeff Sessions onthield zich van stemming. Mattis had slechts een simpele meerderheid nodig om minister te worden.



Door een ex-generaal aan te stellen als de burgerlijke leider van de 1,9 miljoen leden van het Amerikaanse leger, breekt Trump met een lange traditie. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1950, toen George C. Marshall door Harry Truman werd aangesteld als minister van Defensie.



James "Mad Dog" Mattis is een controversiële figuur. Hij werd in 2010 door ex-president Barack Obama aangeduid als commandant in het Amerikaanse Centrale Commando, waardoor hij verantwoordelijk was voor de Amerikaanse troepen in de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij staat bekend als hardliner en als een hevige tegenstander van het beleid van Obama rond Iran, omdat er volgens hem niets gedaan werd om de Iraanse bedreiging voor de stabiliteit in het Midden-Oosten te counteren.



De Senaat stemde vrijdag ook met 88 stemmen tegen 11 toe met de nominatie van de gepensioneerde generaal John Kelly als minister van Homeland Security. Tijdens zijn hoorzitting stelde Kelly onder meer dat "een muur alleen niet voldoende is" om de criminaliteit in te perken.