Een overzicht van de eerste werkdag van president Trump

21/01/17

Donald Trump is aangekomen in het Witte Huis als 45ste president van de Verenigde Staten. Hij legde eerder op de dag de eed af aan het Capitool en groette voor zijn aankomst het volk tijdens de parade in de straten van Washington. Daarna ondertekende hij meteen zijn eerste decreet tegen Obamacare, vooraleer hij met Melania afzakte naar een van inaugurele bals om er voor de eerste keer te dansen als First Couple.

Volgens de Amerikaanse media waren verschillende aanhangers van Trump teleurgesteld in de parade, omdat de nieuwe president voor een groot deel van de parade in zijn wagen bleef zitten en strak voor zich uitkeek. In de Washington Post spreekt een toeschouwer van de "slechtste parade ooit". © epa.

© ap. Eén en ander valt natuurlijk te verklaren door de bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen die van kracht waren om de parade zonder incidenten te laten verlopen. © afp.

Eerder op de dag had Trump tijdens zijn eerste speech verklaard dat de macht opnieuw naar het volk zal gaan, en beloofde dat het de komende jaren "Amerika eerst" wordt.



Aan de parade had zich een groep manifestanten opgesteld, die slogans tegen Trump riepen en borden bij zich hadden met opschriften als "probeer deze functie te verdienen". © afp.

Decreet tegen Obamacare Bij zijn aankomst in het Witte Huis ondertekende Trump meteen zijn eerste decreet in het Oval Office. Het decreet "stelt dat de departementen en agentschappen het gewicht van Obamacare moeten verlichten tijdens de transitieperiode om de wet in te trekken en te vervangen", aldus de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer. Het is nog niet duidelijk hoe de agentschappen dat zullen moeten doen.



Concreet betekent dat dat de betrokken autoriteiten de vrijheid krijgen om "ongewenste financiële lasten" voor de staten, individuen, verzekeraars of medische instellingen te "tot een minimum te beperken".



In het decreet, dat bestaat uit verschillende punten, staat dat het officiële beleid van Trumps administratie is dat ze snel Obamacare wil intrekken, maar het benadrukt ook dat de administratie de wet voorlopig moet handhaven, aldus CNN.



De Affordable Care Act uit 2010 moest ervoor zorgen dat alle Amerikanen een ziekteverzekering konden afsluiten. De wet wordt gezien als een van de grootste verwezenlijkingen van ex-president Barack Obama, maar de Republikeinen zijn tegen Obamacare gekant vanwege de hoge kosten en administratieve last de wet met zich meebrengt.



Met de ondertekening van het decreet op de eerste dag van zijn presidentschap stuurt Trump een sterk signaal: dat zijn topprioriteit in de Oval Office de annulering is van de wetgeving rond de ziekteverzekering die zowat 20 miljoen Amerikanen dekt. Uiteindelijk kan wel enkel het Congres Obamacare officieel intrekken. Aangezien de Republikeinen echter in beide kamers van het Congres de meerderheid hebben, is de kans groot dat dat zal gebeuren.



Trumps beslissing zorgde meteen voor veel kritiek. Op de sociale media werd prompt de hashtag #MakeAmericaSickAgain (maak de VS opnieuw ziek) in het leven geroepen. © ap.

Nieuwe inrichting Oval Office Tijdens de haastig ingelaste tekenceremonie sprak Trump ook even met journalisten over zijn dag: "Het was druk, maar goed. Het was een prachtige dag". De plaats van handeling, het Oval Office, was anders ingericht dan bij president Obama. Zo is de buste van Martin Luther King vervangen door een beeld van Winston Churchill en de karmozijnrode gordijnen door goudgekleurde exemplaren.