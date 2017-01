Trump nog maar pas in Witte Huis en ondertekent meteen eerste decreet tegen Obamacare

Door: redactie

Donald Trump is aangekomen in het Witte Huis als 45ste president van de Verenigde Staten. Hij legde eerder op de dag de eed af aan het Capitool en groette voor zijn aankomst het volk tijdens de parade in de straten van Washington. President Barack Obama verliet vandaag met de helikopter zijn ambtswoning. Kort na zijn eedaflegging heeft Trump een eerste decreet tegen Obamacare ondertekend, dat meldt zijn woordvoerder.

Trump legde samen met zijn vrouw Melania en zijn zoon Barron een deel van de parade, die zich uitstrekte over de drie kilometer tussen het Capitool en het Witte Huis, te voet af. Volgens de Amerikaanse media waren verschillende aanhangers van Trump teleurgesteld in de parade, omdat de nieuwe president voor een groot deel van de parade in zijn wagen bleef zitten en strak voor zich uitkeek. In de Washington Post spreekt een toeschouwer van de "slechtste parade ooit". Eén en ander valt natuurlijk te verklaren door de bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen die van kracht waren om de parade zonder incidenten te laten verlopen.

Eerder op de dag had Trump tijdens zijn eerste speech verklaard dat de macht opnieuw naar het volk zal gaan, en beloofde dat het de komende jaren "Amerika eerst" wordt.



Decreet tegen Obamacare

Bij zijn aankomst in het Witte Huis ondertekende Trump meteen zijn eerste decreet in het Oval Office. Het decreet "stelt dat de departementen en agentschappen het gewicht van Obamacare moeten verlichten tijdens de transitieperiode om de wet in te trekken en te vervangen", aldus de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer. Het is nog niet duidelijk hoe de agentschappen dat zullen moeten doen.



De Affordable Care Act uit 2010 moest ervoor zorgen dat alle Amerikanen een ziekteverzekering konden afsluiten. De wet wordt gezien als een van de grootste verwezenlijkingen van ex-president Barack Obama, maar de Republikeinen zijn tegen Obamacare gekant vanwege de hoge kosten en administratieve last de wet met zich meebrengt.



Nieuwe inrichting Oval Office

Tijdens de haastig ingelaste tekenceremonie sprak Trump ook even met journalisten over zijn dag: "Het was druk, maar goed. Het was een prachtige dag". De plaats van handeling, het Oval Office, was anders ingericht dan bij president Obama. Zo is de buste van Martin Luther King vervangen door een beeld van Winston Churchill en de karmozijnrode gordijnen door goudgekleurde exemplaren.



Vanavond zal Trump zijn presidentschap vieren op drie verschillende bals.