Trump aangekomen in het Witte Huis als 45e president van de Verenigde Staten

Door: redactie

21/01/17 - 00u15 Bron: Belga

© epa.

Donald Trump is aangekomen in het Witte Huis als 45ste president van de Verenigde Staten. Hij legde eerder op de dag de eed af aan het Capitool en groette voor zijn aankomst het volk tijdens de parade in de straten van Washington. Eerder op de dag verliet president Barack Obama met de helikopter zijn ambtswoning.

© ap. © epa. Trump legde samen met zijn vrouw Melania en zijn zoon Barron een deel van de parade, die zich uitstrekte over de drie kilometer tussen het Capitool en het Witte Huis, te voet af.



Volgens de Amerikaanse media waren verschillende aanhangers van Trump teleurgesteld in de parade, omdat de nieuwe president voor een groot deel van de parade in zijn wagen bleef zitten en strak voor zich uitkeek. In de Washington Post spreekt een toeschouwer van de "slechtste parade ooit".



Eén en ander valt natuurlijk te verklaren door de bijzonder strenge veiligheidsmaatregelen die van kracht waren om de parade zonder incidenten te laten verlopen. © epa. © afp. © afp. © ap. © ap.

Aan de parade had zich een groep manifestanten opgesteld, die slogans tegen Trump riepen en borden bij zich hadden met opschriften als "probeer deze functie te verdienen". © afp.