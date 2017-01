Trump vraagt staande ovatie voor de Clintons: "Absolute eer dat ze hier aanwezig zijn"

Door: redactie

20/01/17 - 22u06 Bron: Belga

Donald Trump heeft tijdens het ontbijt van het Congres warme en lovende woorden gesproken over Hillary en Bill Clinton. De nieuwe Amerikaanse president vroeg zelfs een staande ovatie voor hen. De verliezende presidentskandidate en de voormalige president waren beiden aanwezig op de inauguratie van 'The Donald'.

© afp.

"Er is nog iets dat ik wil zeggen", klonk het. "Ik voelde me zeer vereerd toen ik hoorde dat president Bill en minister Clinton hier aanwezig zouden zijn. Ik zou willen vragen om recht te staan (want het applaus was toen al begonnen; nvdr).



Dat politici elkaar met bloemetjes overladen, is haast traditie. In het geval-Trump is de lof merkwaardig, want tot de verkiezingsdag bleef de Republikein stellen dat Hillary Clinton in de gevangenis thuishoorde. Ook na het ontbijt kregen Bill en Hillary nog een staande ovatie van de aanwezige parlementsleden.