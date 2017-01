President Trump verwijdert webpagina's over klimaat, holebi's en gezondheidszorg

Door: redactie

20/01/17 - 21u35 Bron: ANP

Omringd door familie en politieke zwaargewichten tekent president Trump zijn eerste besluiten. © epa.

Gelijk met het aantreden van president Trump is de website van het Witte Huis ingrijpend veranderd. Dat is een vast onderdeel bij de machtsoverdracht. Zo werden pagina's over klimaat, gezondheidszorg, burgerrechten en rechten voor homo's, lesbiennes en transgenders verwijderd of vervangen, meldt de Amerikaanse site Politico.