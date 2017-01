"Trumps speech is absolute wake-up call voor Europa"

Door: redactie

De toespraak die president Donald Trump hield na zijn beëdiging als 45e president van de Verenigde Staten was confronterend en hard. Dat zegt Willem Post, Amerika-deskundige van het Nederlandse instituut voor internationale betrekkingen Clingendael."Hij veegde de vloer aan met acht jaar Obama. Zo'n toespraak moet ook samenbindend zijn, maar was dat niet."

Ik heb niets gehoord over Europa en de trouwe bondgenoten. Het was een toespraak in de trant van: je bent voor of tegen ons. Of je volgt ons, of niet en dan is dat pech voor jou.

Verslagenheid

Post volgde de ceremonie in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag waar na de toespraak vooral verslagenheid heerste. "Ik heb zelden zo'n toespraak gehoord. Het was een speech voor de vergeten Amerikaan. Het is op zich terecht dat hij daar voor opkomt, maar de toespraak was er wel erg van doortrokken. Het was een beetje een bozige Trump." Het verbaasde Post ook dat er geen bedankje voor voorganger Barack Obama vanaf kon. Hij sprak van een "inktzwart portret" van Obama. "Trump preekte echt voor zijn achterban. Het was duidelijk dat Obama zich erg ongemakkelijk voelde."



Protectionisme

De toon van Trump was confronterend. "Hij riep letterlijk op tot protectionisme. Dat is het recept voor een internationale crisis. Als je dat zo nadrukkelijk zegt dan is dat enorm confronterend."



De toespraak moet volgens Post dan ook een wake-up call zijn voor het verdeelde Europa. "Ik heb niets gehoord over Europa en de trouwe bondgenoten. Het was een toespraak in de trant van: je bent voor of tegen ons. Of je volgt ons, of niet en dan is dat pech voor jou. Als we nu nog niet begrijpen dat de Verenigde Staten, Rusland en China lak aan ons hebben, dan begrijpen we het nooit meer. Dit is een echte wake-up call."