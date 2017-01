Trump citeert Batman-schurk in inauguratiespeech

Door: redactie

video De ongemeen felle inauguratietoespraak van kersvers Amerikaans president Donald Trump blijft nog wel even nazinderen. In de speech waarin hij zijn America First-beleid uit de doeken deed, was een zinsnede waarin 'The Donald' verklaarde de macht van Washington DC terug over te dragen aan het volk.