Rellen in Washington blijven duren: anti-Trump-betogers steken limousine in brand

Door: redactie

20/01/17 - 20u49 Bron: Belga, ANP

Someone set the limo on fire. pic.twitter.com/y4AFr5HNjk — Matt Pearce (@mattdpearce) January 20, 2017

Vandaag is het in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC tot rellen gekomen tussen anti-Trump-betogers en de ordediensten. Zeker 90 mensen werden gearresteerd, weet CNN. De relschoppers probeerden een blokkade aan het parcours van de parade van Trump te doorbreken en bekogelden de politieagenten. Die reageerden met traangas en flitsgranaten om de menigte uiteen te drijven. Een limousine die eerder al beklad was met de slogan 'We the people' werd uiteindelijk ook in brand gestoken.