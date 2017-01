Vrouwenmars tegen Trump doet Brusselse Muntplein vol lopen

Door: redactie

De Vrouwenmars Lights for Rights heeft het Brusselse Muntplein tijdens de inauguratie van Donald Trump als Amerikaans president goed doen vollopen. De organisatie spreekt van 2.000 personen, de politie heeft het over een goede 1.000 actievoerders.

Het protest richt zich hoofdzakelijk tegen Trump en zijn vele seksistische uitspraken en gedragingen. De organisatoren vroegen alle aanwezigen een kaars me te nemen, maar het waren vooral de vele pamfletten en spandoeken die opvielen. Daarop waren uitspraken te zien als "Peace not wall", "Nasty women unite" of beelden van Donald Trump die het Vrijheidsbeeld bij het kruis grijpt.



"Het is onwezenlijk dat een misogyne en seksistische man verkozen wordt tot president van Amerika. Dit gedrag mag niet de norm worden" vertelt organisatrice Emma Woodford. "Helaas is het als vrouw normaal dat we nog moeten opkomen voor onze rechten. We zijn daarvoor hier, maar eigenlijk willen we hier niet zijn om die reden."



Naast het duidelijke protest tegen Trump is het voor de organisatie tegelijkertijd een bijeenkomst voor gelijkheid en verdraagzaamheid in de wereld na een jaar vol negatieve gebeurtenissen, zoals de aanslagen in België, maar ook de Brexit.