Belg heeft weinig vertrouwen in Trump, en zijn invloed op de wereldvrede

20/01/17 - 19u39

De Belg heeft weinig vertrouwen in Trump als president, en zijn invloed op de wereldvrede. Zijn belang voor de wereldeconomie wordt hoger ingeschat. Dat blijkt uit een Ipsos-peiling bij 2.435 Belgen ouder dan 18 jaar. De houding tegenover Trump is positiever in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. Ook mensen met een partijvoorkeur voor N-VA en Vlaams Belang staan gunstiger tegenover Trump dan o.a. Groen.

De peiling bestond uit drie vragen:

1. Denkt u dat Trump een goede president van de VS zal zijn? 70% van de Belgen denkt van niet, 14% van wel en 16% had geen mening. Het gaat hier om het gemiddelde van drie gewesten. In Brussel vond een groter percentage dat hij een goede president zal zijn: 17%, tegenover 15% in Vlaanderen en 12% in Wallonië. Ook zie je verschillen naargelang de partijvoorkeur. Bij de groep die een voorkeur heeft voor Vlaams Belang, denkt 40% dat Trump een goede president zal zijn, bij de N-VA kiezer 21%. Aan de andere kant van het spectrum staan Groen, Ecolo en Open Vld-kiezers, met 7%. Bij Groen vind je het grootste percentage dat in Trump géén goede president ziet: 88%. Denkt u dat Trump een goede president van de VS zal zijn?

2. Is de verkiezing van Trump een goede zaak, een slechte zaak of noch een goede noch een slechte zaak voor de wereldvrede? Ook hier negatieve scores: 68% van de Belgen ziet in hem geen goede zaak voor de wereldvrede. Vlaanderen scoort het hoogst, met 70%. Qua partijvoorkeur is de scepsis het grootst bij Groen (80% ziet een slechte invloed op wereldvrede) en Open Vld (75%). Positiever zijn Vlaams Belang (50%) en CdH (59%). Trump & wereldvrede

