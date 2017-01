Melania kiest voor ijsblauw pakje van Ralph Lauren

© afp.

Melania Trump schittert vandaag als first lady in een setje van Ralph Lauren. Met het ijsblauwe pakje - bestaande uit een jurk tot aan de knie, jasje en bijpassende handschoenen - heeft ze daarmee gekozen voor een Amerikaanse ontwerper.

Wat de vrouw van de toekomstig president tijdens de inauguratie in Washington draagt, wordt traditiegetrouw gezien als een stijltrend.



De 46-jarige van oorsprong Sloveense Melania koos dus voor lichtblauw, ook wel ijsblauw of poederblauw genoemd. En niet zo'n beetje ook, want zelfs haar handschoenen en naaldhakken matchen met de outfit. Een klassieke look, zo stellen Amerikaanse media, zeker in combinatie met het opgestoken haar en zilveren oorbellen.