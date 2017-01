Dag na inauguratie: 200.000 vrouwen verwacht voor mars in Washington

Door: redactie

Morgen, een dag na de inauguratie van Donald Trump, zullen duizenden vrouwen naar Washington trekken in wat de grootste demonstratie voor vrouwengelijkheid ooit moet worden. Ook in zestig andere landen doen vrouwen mee. Wat begon als een post op sociale media, groeide snel uit tot een plan waar meer dan vierhonderd organisaties zich achter scharen.

Deze mars gaat over vrouwen. Niet over Trump

De Vrouwenmars op Washington, zo wordt de optocht genoemd. Liefst vierhonderd organisaties nemen deel, ze zijn actief rond thema's als gendergelijkheid, betaalbare gezondheidszorg en raciale gelijkheid en zien zich nu verenigd in wat de grootste demonstratie voor vrouwengelijkheid in de geschiedenis moet worden. "We willen kracht en solidariteit uitstralen en tonen hoe hard vrouwenrechten ertoe doen", zegt Nisha Varia van Human Rights Watch (HRW).



Volgens het persbericht van HRW verwachten ze morgen 200.000 vrouwen in Washington DC en wereldwijd in totaal meer dan één miljoen demonstranten die zullen meestappen in 'zustermarsen'.



Door de aanwezigheid van veel verschillende organisaties lijkt de agenda uiteenlopend, maar de onderliggende boodschap voor alle participanten is dat vrouwenrechten mensenrechten zijn. Dat zegt Margaret Huang van Amnesty International USA. "Alle mensen verdienen dezelfde behandeling, met respect voor hun rechten, onafhankelijk van wie de macht heeft of wie er verkozen is."



De organisatoren en de partners vinden het belangrijk dat de mars er niet een 'anti-Trump' wordt. Ze willen enkel dat hun boodschap, dat ze zich zorgen maken over de huidige status van vrouwen en hun rechten, gehoord wordt. "Het gaat niet over de president of een of andere kandidaat, de redenen voor deze mars zijn veel groter", zegt Kelly Baden van het Center for Reproductive Rights. "Het gaat over vrouwen, niet over Trump."



De retoriek die Trump gebruikte tijdens zijn campagne was nochtans reden tot bezorgdheid bij veel vrouwenorganisaties. Zo zijn er de veelbesproken seksistische uitspraken van Trump die hij afdeed als "kleedkameropmerkingen", maar ook diens keuze voor Betsy DeVos die in november werd voorgedragen als minister van Onderwijs. Tijdens haar hoorzitting kon ze niet garanderen dat ze "Title IX" zal behouden, de richtlijnen over hoe universiteiten moeten reageren op aanranding op hun campus.



Moedersterfte

En dan is er nog de onzekerheid over de gezondheidszorg. Als Trump daaraan sleutelt, zullen diensten die werken rond contraceptie gelimiteerd worden in hun werking. "De VS is een van de weinige landen ter wereld waar het aantal vrouwen dat sterft door zwangerschap of tijdens de geboorte van hun kind nog toeneemt", zegt Varia. De meerderheid van de slachtoffers waren Afro-Amerikaanse of Latino-vrouwen.



De zustermarsen zullen georganiseerd worden in 60 andere landen van Argentinië tot Saudi-Arabië en Australië. "We voelen ons deel van een grotere beweging", zegt Baden. "Zaterdag komen we samen in solidariteit, daarna zullen nog lange dagen, maanden en jaren volgen van hard werken."