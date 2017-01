Duizenden in de rij voor gratis joint: "Nu mag het tenminste nog"

Sven Van Malderen

20/01/17 - 17u50 Bron: Mashable/CNN

Not a joke: There is a stream of people coming to get free marijuana in Dupont. Organizers guess ~8,000 free joints. pic.twitter.com/m20g1sWhCD — Martin Austermuhle (@maustermuhle) January 20, 2017

Opmerkelijke bijeenkomst in Washington: niet zozeer tegen Donald Trump, maar vóór de legalisering van wiet. De organisatoren deelden maar liefst 4.200 gratis joints uit. Geïnteresseerden moesten dan ook een hele tijd in de rij staan om hun portie cannabis te bekomen.

Vrijwilligers deelden de joints uit vanuit geïmproviseerde cellen. De boodschap mag duidelijk zijn: er zijn nieuwe wetten nodig om het gebruik van cannabis in de hele Verenigde Staten legaal te maken. A pro-weed group is handing out 4,200 free joints in Washington, DC on #InaugurationDay https://t.co/cKuWWuofhi pic.twitter.com/Gi7HMLR8yf — CNN (@CNN) Fri Jan 20 00:00:00 MET 2017

Kop van Jut was vooral Jeff Sessions, die zich als toekomstig minister van Justitie een fervent tegenstander toont van om het even welk drugsgebruik. "We komen op voor onze rechten, want we maken ons zorgen dat Sessions de wetgeving zal aanpassen", klinkt het. "We delen onze marihuana nu nog, voor het te laat is. We willen Trump-fans ook laten zien dat het wettelijk is wat we hier doen." Line goes from Dupont Circle to Florida Ave.! #Trump420 pic.twitter.com/F5q5NTTdWN — DCMJ (@DCMJ2014) Fri Jan 20 00:00:00 MET 2017