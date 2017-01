Op deze hilarische manier meldde George H.W. Bush aan Donald Trump dat hij niet naar zijn eedaflegging zou komen

Koen Van De Sype

20/01/17 - 09u19 Bron: Politico, Twitter

© ap.

Het is uitgelekt hoe voormalig Amerikaans president George H.W. Bush (92) aan Donald Trump liet weten dat hij er vandaag niet zou bijzijn op diens eedaflegging. Hij schreef zijn partijgenoot een hilarische brief.

© ap. "Barbara en ik vinden het vreselijk jammer dat we niet aanwezig kunnen zijn op uw inauguratie", klonk het in het bericht, dat op 10 januari verstuurd zou zijn volgens de politieke website Politico. "Maar mijn dokter zegt dat als ik buiten zou gaan zitten in januari, de kans groot is dat ik binnenkort in mijn graf lig. Hetzelfde geldt voor Barbara. Ik denk dat we dus vastzitten in Texas."



Reis

Verder liet hij weten dat hij in gedachten wel bij Trump en het land zou zijn. "Ik wil dat u weet dat ik u het allerbeste wens aan het begin van deze fantastische reis die het leiden van ons land is. Als ik ooit iets voor u kan doen om te helpen, hoeft u het maar te laten weten", klonk het nog. Lees ook 70 jaar en 220 dagen: Donald Trump stapt Witte Huis binnen als oudste president ooit

Intussen werden Bush en zijn vrouw - waarvan al in december gemeld werd dat ze door hun mindere gezondheidstoestand niet op de eedaflegging aanwezig zouden zijn - allebei opgenomen in het ziekenhuis in Houston. De oud-president had volgens een medewerker acute ademhalingsproblemen door een longontsteking. Hij werd zelfs onder verdoving gebracht om hem beter te kunnen behandelen. Intussen zou hij stabiel zijn en wordt hij onder observatie gehouden.



Barbara

Ook echtgenote Barbara (91) werd opgenomen in het Houston Methodist Hospital. Puur uit voorzorg, nadat ze last kreeg van vermoeidheid en een hardnekkige hoest.