70 jaar en 220 dagen: Donald Trump stapt Witte Huis binnen als oudste president ooit

Fien Tondeleir

20/01/17 - 09u07 Bron: Financieel Dagblad

© afp.

Donald Trump stapt vandaag het Witte Huis binnen als oudste president van de Verenigde Staten. Na de inauguratie deze avond, zal hij precies 70 jaar en 220 dagen oud zijn. Tot dusver stond het record op naam van Ronald Reagan, die 69 jaar en 349 dagen oud was bij zijn eedaflegging.

Het contrast kan bijna niet groter: de 44ste president van de Verenigde Staten, Barack Obama, was een van de jongste presidenten in de geschiedenis van Amerika, met slechts 47 jaar en 169 dagen op de teller. Opvolger Donald Trump, Amerika's nummer 45, wordt daarentegen de oudste. Ook tegenstandster Hillary Clinton zou - indien ze het pleit gewonnen had van de Republikein - de derde oudste president ooit geweest zijn, met 69 jaar en 86 dagen.



Opvallend: bijna alle voorgangers van Trump die hun 70ste verjaardag mochten vieren, waren toen al weer president af. Alleen Dwight D. Eisenhower (president van 1953 tot 1961) zwaaide af op zijn 70ste. Ronald Reagan (1981-1989) nam afscheid toen hij 77 jaar oud was.



In het rijtje van jongste presidenten neemt Obama de vijfde plek in, na Bill Clinton, Ulysses Grant, J.F. Kennedy en Theodore Roosevelt. Hij stapte in 1901 de drempel van het Witte Huis over toen hij 42 jaar en 322 dagen oud was.



Gemiddeld genomen is een Amerikaanse president bij zijn inauguratie tussen de 50 en 60 jaar oud. Zo ook de meest beroemde presidenten: George Washington (57 jaar en 67 dagen), Abraham Lincoln (52 jaar en 20 dagen), Franklin Delano Roosevelt (51 jaar oud en 33 dagen) en George W. Bush (54 jaar en 198 dagen).



Weetje: wie president wil worden van de Verenigde Staten moet sowieso minimaal 35 jaar oud zijn.