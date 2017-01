Trump benoemt football-baas tot ambassadeur in Londen

Door: redactie

20/01/17 - 08u01 Bron: Belga

© afp.

Donald Trump zal de eigenaar van het American football-team The New York Jets, Woody Johnson, aanstellen als ambassadeur van de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de president-elect gisteren gezegd tijdens een ontbijt in Washington met enkele verkozenen en leden van zijn overgangsteam.