"Stuur die man 10.000 euro": Trump ontmoet straatarme supporter die campagne voor hem voerde

Koen Van De Sype

20/01/17 - 06u50 Bron: The Washington Post

video Aan de vooravond van zijn eedaflegging heeft de verkozen Amerikaanse president Donald Trump een ontmoeting gehad met iemand die dag en nacht voor hem campagne voerde tijdens de verkiezingen. Hij had een artikel over de alleenstaande vader gelezen in de Amerikaanse krant The Washington Post. Shane Bouvet (24) uit Stonington in Illinois moest op een vriend rekenen voor een pak en tweedehandsschoenen om op de uitnodiging voor het inauguratiebal in te kunnen gaan. Maar hij werd beloond.