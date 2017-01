Michael Moore leidt protest van duizenden mensen tegen Trump - Alex Baldwin brengt live Trump-imitatie

Door: redactie

20/01/17 - 04u44 Bron: Belga, Youtube

© afp.

Duizenden mensen, onder wie verschillende beroemdheden, zijn gisteravond op straat gekomen in New York om te protesteren tegen Donald Trump, die vandaag de eed aflegt als de 45ste president van de Verenigde Staten.

Alec Baldwin imiteert Trump. © afp.

100 dagen van protest

Het protest vatte omstreeks 19 uur aan Robert De Niro die spotte met Trump door verzonnen tweets van de president-elect voor te lezen.



Vervolgens ging Michael Moore van start met een vlammende openingsspeech: "Dit is het bijzondere moment in de geschiedenis waarop een kwaadwillige narcist en sociopaat het Oval Office betreedt. Een erg gevaarlijk moment," zo sprak hij. "We zullen deze man tegenhouden. Hij zal geen vier jaar aanblijven". Moore riep de aanwezigen op tot 100 dagen van protest. Wat Trump het meest raakt, is komedie, zei hij. "Als je met hem spot, als je hem belachelijk maakt, of als je toont dat hij niet populair is (...). Ik zeg jullie, vrienden: dit is hoe hij in elkaar zal stuiken. Het is zijn achilleshiel. En we moeten daarvoor niet afhangen van de komieken. Iedereen hier heeft een gevoel voor humor! (...)."



Trump-imitatie

Vervolgens kondigde Moore Alec Baldwin aan, die met zijn Trump-impressie in Saturday Night Live veel kritiek oogstte bij de president-elect. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook tijdens het protest Trump te imiteren. Maar hij sprak ook het publiek toe en riep hen op om hun kinderen te onderrichten over wat er momenteel aan de hand is in de VS: "Ze zijn nooit te jong voor jullie om hen te leren wat er hier aan de hand is", zei hij. "Ze zijn nooit te jong om te leren wat een echte Amerikaan is. En een Amerikaan wil volledige participatie en volledige transparantie van zijn regering. Deze mensen zijn een schande voor alles waar jullie en ik in geloven. Maar er is hoop en die hoop zijn wij. 100 dagen van verzet."



"Morgen is niet het einde. Het is een begin, we gaan samen vechten", aldus De Blasio. "Trump zegt graag dat hij een beweging heeft opgebouwd. Nu is het aan ons om onze beweging te starten. Die gaat vanavond van start in heel het land." De burgemeester voegde toe dat ze onder meer een strijd moeten voeren rond de gezondheidszorg, de klimaatverandering en de verdediging van asielzoekers.



De manifestatie vond plaats op hetzelfde moment dat in Washington het 'Make America Great Again' welkomstconcert voor Trump plaatsvond.