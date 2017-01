Trumps feestje: flauwe optredens en véél vaderlandsliefde

Jeroen Bossaert

20/01/17

Hij had geen grote sterren op zijn feestje donderdagavond, maar Donald Trump compenseerde dat door de show vol te pompen met liefdesverklaringen aan het vaderland. De toeschouwers slikten het als zoete koek en namen de bij momenten flauwe optredens er voor lief bij.

Donald Trump zelf vond het "fantastisch" en bedankte na afloop de "geweldige artiesten", maar het concert dat hij aan de vooravond van zijn eedaflegging in Washington organiseerde bleek niet meer dan een uit de kluiten gewassen schoolfeest.



Enkel de fans van militaire fanfares, obscure YouTube-acts en semi-bekende countryzangers kwamen aan hun trekken. De strafste acts? Rockgroep '3 Doors Down' en countryzanger Toby Keith. Die laatste scoorde nog nooit een hit buiten de VS, die eerste kende z'n hoogtepunt zo'n tien jaar geleden. Voorts passeerden een stuk of drie militaire fanfares de revue, een kwartet countryzangers kwam een medley spelen en een groepje mannen speelde samen op één piano een cover van One Direction. Hipper werd het niet. Lees ook Volg de inauguratie van Trump LIVE op HLN.be

Trump aangekomen voor inauguratie, Washington lijkt net versterkte burcht

Countryzanger Toby Keith tijdens Trumps welkomstconcert. © afp.

Maar baalden de meer dan vijftigduizend aanwezigen aan de voet van de Lincoln Memorial daarom? Hoegenaamd niet. Integendeel. Trump weet dat zijn aanhangers geen Hollywood-sterren lusten en serveerde hen een show op maat. Niet met 'twerkende' tieneridolen als Miley Cyrus, maar met zangers van middelbare leeftijd die een ode brengen aan het leger of hele songs ophangen aan hoe geweldig het is om Amerikaan te zijn. Van begin tot einde: Trumps concert stond stijf van het patriottisme. De naam van het concert was niet toevallig 'Make America Great Again!'.



Vooral de Amerikaanse strijdkrachten kregen een glansrol. Het volkslied werd gezongen door een militair, de US Air Force band mocht een medley te maken van gouwe ouwe symfonieën spelen, zanger Toby Keith droeg twee nummers op aan de veteranen en zelfs een militaire fanfare met ouderwetse fluiten en trommels mocht over het podium paraderen. Tussendoor zong soul-zanger Sam Moore 'America The Beautiful' en hief countryster Lee Greenwood het lied 'I'm proud to be an American' aan. Het publiek zong die laatste twee hits enthousiast mee. Trump zelf deed er op het einde nog een schep bovenop door het publiek te beloven dat hij het leger opnieuw 'great' zal maken. "We gaan het leger nog verder uitbouwen en enorm versterken!" Lee Greenwood en de Frontmen of Country. © reuters.

De populariteit van de nieuwe president is bij z'n aanhangers alvast niet afgenomen sinds zijn overwinning in november. Toen hij geïntroduceerd werd op het podium scandeerden tienduizenden aanwezigen secondenlang z'n naam en acteur Jon Voight - zowat de enige Hollywood-ster die Trump publiekelijk steunt - sprak van een godsgeschenk. "Wat een dag", begon hij z'n speech. "Na alle negatieve en kwetsende leugens over Trump. Na alle valse propaganda! God heeft onze gebeden verhoord. Hier staan we nu. Geloof mij, Trump wil Amerika beter maken. Hij is een eerlijke, hard werkende man. Laat ons hopen dat we nu een nieuw Amerika zien." Jon Voight. © ap.