Volg de inauguratie van Trump LIVE op HLN.be

Door: redactie

19/01/17 - 20u15

© AFP.

Hij is nú al één van de meest besproken presidenten ooit. En dan moet Donald Trump de eed nog afleggen. Op HLN.be en in Het Laatste Nieuws hoef je geen seconde te missen van de inauguratie.

HLN-reporter Jeroen Bossaert is ter plaatse in Washington en zet je mee op de eerste rij. © Marty Katz.

• LIVEBLOG: vanaf vrijdagmiddag volgen we alle actua in onze liveblog. Eén handige plek waar je alle belangrijke updates vindt.



• HLN-reporter Jeroen Bossaert is ter plaatse in Washington en zet je mee op de eerste rij. Uiteraard lees je zijn reportages op HLN en in de krant, maar hij zorgt ook voor updates heet van de naald in onze liveblog



• VIDEO: alle belangrijke fragmenten uit de inauguratie zie je -op het moment dat jij dat wil- op HLN.be



• INSTAGRAM: Volg onze Instagram-account @hln_be (https://www.instagram.com/hln_be) voor instagram stories vanuit Washington



• 24u alle actua: Het hele team van HLN.be staat de klok rond paraat om je alle nieuws over de inauguratie te brengen. Van veiligheidsmaatregelen, protesten tot de bals en speeches. Ook vrijdagnacht blijven we alles op de voet volgen



• App: Zorg dat je ook onze app hebt geïnstalleerd (http://www.hln.be/mobiel). Wanneer er iets belangrijk gebeurt tijdens de inauguratie hoor je het als eerste via een pushbericht. Waar je op dat moment ook bent