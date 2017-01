Trump aangekomen voor inauguratie, Washington lijkt net versterkte burcht

Door: redactie

19/01/17

video Donald Trump is vandaag aangekomen op een militaire basis bij Washington, ongeveer 24 uur voordat hij in de Amerikaanse hoofdstad wordt beëdigd als 45e president van zijn land. De Republikein arriveerde niet in zijn eigen Boeing, maar reisde volgens traditie met een toestel van de luchtmacht. Intussen is ook al duidelijk dat Washington DC een versterkte burcht wordt morgen op Inauguration Day. Agenten uit het hele land komen als versterking.

© reuters. Trump staat volgens zijn aankomend vicepresident Mike Pence te popelen om aan de slag te gaan. "We kunnen niet wachten om ons te gaan inzetten voor het Amerikaanse volk'' zei Pence tegen verslaggevers.



Voor het zover is leggen de toekomstige leiders vandaag een krans bij het nationale moment in Arlington. Daarna staan er festiviteiten op de agenda ter verwelkoming van het nieuwe staatshoofd.

Koffie met Obama Trump en zijn vrouw Melania drinken vervolgens morgenochtend koffie in het Witte Huis met president Barack Obama en zijn vrouw Michelle. Pas daarna legt de Republikein de ambtseed af bij het Congresgebouw, waarna hij zich de nieuwe president mag noemen.