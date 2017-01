Schot weet hoe het leven onder Trump is: "Intimidaties, leugens en bullshit"

Door: redactie

David Milne laat naast Trumps golfterrein in Schotland naast de Schotse vlag ook de Mexicaanse banier wapperen. Dat is zijn stil protest tegen "de intimidaties, onverdraagzaamheid en bullshit" van de nieuwe president van de VS. © getty.

President Trump Hoe het leven wordt met Donald Trump als president? De Schot David Milne kreeg daar al een voorproefje van. Milne woont naast het golfterrein dat Trump in 2005 langs de kust liet bouwen en weigerde zijn huis te verkopen om plaats te ruimen voor Trumps prestigeproject. Trump liet een hek rond het huis bouwen en stuurde Milne de rekening, die hij straal negeerde. Nu wappert de Mexicaanse vlag op zijn huis "uit solidariteit met het Mexicaanse volk dat dezelfde intimidaties, onverdraagzaamheid, leugens en bullshit te verduren kreeg als wij".

Milne woont naast het golfterrein van Trump in Abderdeenshire en getuigt dat hij en zijn buren al jarenlang het slachtoffer zijn van Trumps grootheidswaan.



"Het mooiste golfterrein ter wereld"

De 52-jarige Milne verklaart dat hij en zijn vrouw Moira vanuit hun huis, een voormalige post van de kustwacht, een schitterend uitzicht hadden over 50 kilometer kustlijn. Tot Donald Trump in 2005 het landgoed Balmedie kocht. Hij zou er "het mooiste golfterrein ter wereld" aanleggen, compleet met 950 timesharing appartementen, 500 privéwoningen, 36 villa's, een golfschool en een 'Trump Boulevard'. Kostprijs van het megaproject: 1,15 miljard euro.



Trump wist met de belofte van 6.000 nieuwe jobs de milieugroeperingen te sussen die zich zorgen maakten over mogelijke schade aan de zandduinen, maar had minder geluk met een groepje koppige omwonenden. Die weigerden hun eigendom te verkopen. Onder hen ook gezondheids- en veiligheidsadviseur David Milne.



Die zag in 2009 hoe een hek rond zijn huis werd gebouwd. "De aannemers van Trump bouwden die en stuurden ons de rekening: 3.245 euro, volgens hen de helft van de totale kostprijs. Ik heb het materiaal bekeken, en ik schat dat die omheining 900 euro heeft gekost. We hebben die factuur straal genegeerd".



Grensgeschil

"Trumps mensen stelden dat de grens van mijn eigendom op de verkeerde plek lag, dat een deel van mijn grond eigenlijk van hem was en dat de achterste muur van onze garage op zijn eigendom stond. Dat hek zou dan de nieuwe grens vormen, maar er was al een omheining. Eén die door de overheid was gebouwd en precies de grenzen van onze eigndom aangaf. Ik weet wel wiens plannen ik vertrouw".

