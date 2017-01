De Croo: "Wat Trump ook zegt, het maakt niet uit. Hij flip-flopt de hele tijd"

Door: redactie

19/01/17 - 10u59

© reuters.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo heeft woensdag op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos uitgehaald naar toekomstig Amerikaans president Donald Trump. In een fragment uit een debat van BBC-News dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking op zijn eigen Facebookpagina zette en van ondertitels voorzag, hekelt hij het 'flip-floppen' van Trump, het voortdurend veranderen van mening.

"Als populisten iets ontkennen, heeft dat weinig waarde. In toespraken van Trump gaat het de ene keer die richting op, terwijl het in een volgende de andere richting opgaat. Het maakt niet uit". Als de Trump-campagne dan iets als racisme ontkent, is dat volgens De Croo weinig geloofwaardig.



Panellid Eric Cantor, voormalig Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, citeerde een uitspraak van IT-ondernemer Peter Thiel. Hij zei vorig jaar dat het probleem is dat de pers Trump te letterlijk interpreteert, terwijl zijn kiezers hem ernstig nemen. Daarop inpikkend stelde De Croo het zo: "Dus om ernstig over te komen, mogen je woorden niet letterlijk worden genomen? Dan moet ik mijn stijl aanpassen." Het leverde hem applaus uit het publiek op. De Croo brak ook een lans voor China. Volgens hem lijken de rollen in de wereld haast omgedraaid, nu China pleit voor globalisatie en de VS voor protectionisme.