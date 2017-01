1 persoon mag niet aanwezig zijn bij eedaflegging Trump: de "designated survivor"

Door: redactie

Vrijdag legt Donald Trump zijn eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. Een evenement waarvoor 250.000 tickets verkocht worden en waarop ook zijn ministers en de congresleden niet mogen ontbreken. Maar één belangrijk persoon moet die dag ver uit de buurt blijven: de 'designated survivor' die in geval van een ramp waarbij de hele Amerikaanse politieke elite in een keer zou worden weggevaagd, president van de VS wordt.

Deze designated survivor of 'aangewezen overlever' wordt aangeduid bij elk evenement waarbij de president, de vice-president en alle regeringsleden tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zullen zijn, zoals tijdens de 'State of the Union'-toespraken of presidentiële eedafleggingen. Hij of zij wordt die dag per helikopter overgebracht naar een geheime, beveiligde locatie voor de duur van het evenement.



Indien er een ramp zou gebeuren waarbij alle regeringsleden om het leven komen, wordt de designated survivor de plaatsvervangende president en moet hij of zij de continuïteit van het bestuur van het land garanderen.



Tegenwoordig worden er ook een 'designated staffer' of 'aangewezen stafmedewerker' en een 'aangewezen congreslid' aangeduid. Zij moeten de nieuwe president bijstaan ingeval het noodscenario in werking treedt.



Een medewerker die de designated survivor vergezelt, krijgt ook de 'nuclaire voetbal' mee: een aktetas waarin de benodigdheden zitten om het nucleaire arsenaal vanaf een afstand te bedienen. Normaal gezien gebeurt dat immers vanuit een vast commandocentrum, zoals de Situation Room in het Witte Huis. Lees ook Trump: "Sommige journalisten zullen geen toegang krijgen tot persbriefings Witte Huis"

Koude Oorlog De traditie van de aanduiding van een 'aangewezen overlever' ontstond tijdens de Koude Oorlog, toen er steeds meer gevreesd werd voor een nucleaire aanval waarbij de leiders van het land om het leven zouden komen.



Na de aanslagen van 11 september 2001 werd weer meer belang gehecht aan de rol, in het licht van de steeds toenemende bezorgdheden om veiligheid. Terwijl de designated survivor vroeger vaak gewoon thuis bleef of met familie of vrienden op restaurant ging, wordt hij nu ondergebracht op een geheime locatie binnen aanzienlijke afstand van Washington DC.

Voorwaarden "Er zijn ernstige voorbereidingen en ernstige overwegingen van verschillende scenario's." Ken Salazar, designated survivor in 2011 De designated survivor wordt overigens aangeduid door de zittende president: het is dus Barack Obama die de uitverkorene voor morgen kiest. Wie dat precies zal zijn, wordt meestal vlak voor of tijdens het evenement bekendgemaakt.



De designated survivor moet minstens 35 jaar oud zijn en minstens veertien jaar in de Verenigde Staten hebben gewoond.



"Het is niet iets dat je licht of ondoordacht opneemt," zei Ken Salazar, voormalig minister van Binnenlandse Zaken onder Obama. Hij was tijdens de State of the Union van 2011 de designated survivor. "Er zijn ernstige voorbereidingen en ernstige overwegingen van verschillende scenario's."



De noodtraining, grotendeels geheim, begint onmiddellijk na de aanduiding van de survivor, enkele weken voor het evenement. De stafchef van het Witte Huis maakt de keuze in het geheim aan de kandidaat bekend en verplicht hem of haar tot geheimhouding.



Vervolgens beginnen er uren van briefings over logistiek en wetten voor de continuïteit van het bestuur.



"Ze leidden je rond in het Witte Huis en toonden je de Situation Room en spraken ernstig over de verantwoordelijkheden van de designated survivor," vertelt Donna Shalala, voormalig minister van gezondheid en designated survivor onder president Clinton in 1996.