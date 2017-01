Ieren wedden op snelle afzetting Trump

MVDB

Donald Trump legt overmorgen de eed af als 45ste Amerikaans president, maar nu al zijn gokkantoren volop bezig met het uitdokteren van weddenschappen over een eventueel vertrek.

De Ierse gokwebsite Paddy Power rekent een kans van vier tegen één dat de afzettingsprocedure binnen de eerste zes maanden van zijn presidentschap wordt opgestart. Nog volgens Paddy Power is het aannemelijk dat Trump zijn eerste termijn in het Witte Huis niet uitdoet. De Ierse bookmakers geven hem slecht een kans van zeven tegen vier.



Ook meer ludieke weddenschappen doen de ronde. Indien de 'golden shower'-video bestaat, is de kans erg groot dat die op een pornosite uitlekt (vijf tegen één). Een scheiding van de toekomstige first lady Melania Trump staat vijftien tegen één. Wie groot inzet op de weddenschap dat Donald Trump het Witte Huis overschildert in het goud, kan gaan rentenieren met een kans van 500 tegen één.



Paddy Power verslikte zich in november serieus in de Amerikaanse verkiezingsuitslag. De bookmaker gokte volop op een overwinning van Hillary Clinton en moest daardoor 4,5 miljoen dollar uitbetalen, het hoogste bedrag uit de geschiedenis van het gokbedrijf.