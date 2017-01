Trump: "Sommige journalisten zullen geen toegang krijgen tot persbriefings Witte Huis"

Door: redactie

18/01/17

De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump wil de toegang tot de regelmatige persconferenties in het Witte Huis aan banden leggen. Zijn staf wilde de briefings vanwege plaatstekort naar een andere ruimte verhuizen, maar de pers had zich daartegen gekant. Dat zei de president-elect in een vandaag uitgezonden interview met de nieuwszender Fox News. Gevolg is dat sommige journalisten niet meer bij de persconferenties zullen kunnen aanwezig zijn, luidde het.

"Wij hebben zoveel mensen die willen deelnemen, dus zullen we de mensen moeten uitkiezen die toegang krijgen. Ik ben zeker dat andere mensen daar enthousiast over zullen zijn." Dat laatste bedoelde Trump klaarblijkelijk ironisch.



Trump zegt dat zijn administratie een grotere ruimte wilde aanbieden aan de pers, "maar ze werden gek. Ze zullen snel smeken om een veel grotere ruimte. Wacht maar af," zei hij.



Momenteel kan het Witte Huis echter niet beslissen welke journalisten toegang krijgen tot de persconferenties. Dat is een voorrecht van de White House Correspondents' Association (WHCA), een vereniging van journalisten. De ruimte waar de persconferentie van de woordvoerder van de president momenteel bijna dagelijks plaatsvindt, ligt niet ver van het Oval Office.



De staf van Trump had voorgesteld om de briefing naar een ruimte in een ander gebouw te verhuizen. Volgens Sean Spicer, die later deze week van start gaat als perschef van het Witte Huis is er zoveel interesse van journalisten die verslag willen uitbrengen over de president-elect dat er twijfels bestaan over de vraag of de huidige ruimte groot genoeg is. Daarom wilde het team werken vanuit het conferentiecentrum van het Witte Huis of vanuit een gebouw naast het Witte Huis.