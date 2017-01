Ben je wel zeker, Donald Trump? "Ik hou niet van tweeten"

Door: redactie

18/01/17 - 12u32 Bron: Belga

Zou Donald Trump - hier het wassen beeld - zich een beetje ziek voelen? © reuters.

"Ik hou niet van tweeten." Dat zegt toekomstig president Donald Trump. Nochtans tekent hij zijn beleid voorlopig vooral uit in berichten van maximaal 140 tekens. De president-elect doet de uitspraak vandaag in de uitzending 'Fox and Friends' op nieuwszender Fox News. Fragmenten van het interview werden nu al verspreid.

Trump zegt eigenlijk "andere zaken te doen te hebben" dan te tweeten. Maar omdat hij in de media "zeer oneerlijk" bejegend wordt, is het volgens hem "de enige manier om te reageren."



Sinds zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen in november wordt de Twitteraccount van Trump met argusogen gevolgd. De president-elect doet er aankondigingen over zijn toekomstige Republikeinse regering, probeert er te wegen op het buitenlandbeleid van de VS, maar haalt er vooral scherp uit naar alles en iedereen.



Vrijdag legt Trump de eed af en hij zal Twitter blijven gebruiken. Zo verzekerde hij op Fox News.



Laatste slachtoffer

Laatste slachtoffer van de toekomstige 45ste president van de VS was vorig weekend nog burgerrechtenicoon en Democratisch volksvertegenwoordiger John Lewis. Die had laten weten niet naar Trumps inauguratie te komen omdat hij hem niet als "legitieme president" beschouwt. Waarop Trump reageerde dat Lewis zich beter op zijn door misdaad geteisterde kiesomschrijving zou concentreren. "Woorden, woorden, woorden - geen actie of resultaten. Triest!", tweette de president-elect.