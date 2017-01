Ex-deelneemster 'The Apprentice' spant proces aan tegen Donald Trump voor laster

Door: redactie

17/01/17 - 22u08 Bron: The Hill, The Independent, Washington Post

© ap.

Een vrouw die de Amerikaanse president-elect Donald Trump beschuldigt van ongepast seksueel gedrag, is van plan een proces tegen hem aan te spannen. Dat maakte de Amerikaanse burgerrechtenadvocate Gloria Allred vandaag bekend. Het gaat om Summer Zervos, een voormalige kandidate van het realityprogramma 'The Apprentice'.

Summer Zervos. © getty.

Zervos kwam in de weken voorafgaand aan de verkiezingen met het nieuws naar buiten dat ze in het verleden is aangerand door Trump. De eerste keer dat ze Trump ontmoette werd ze ongevraagd gezoend. Toen ze op een later moment een afspraak met Trump had in een hotel in Los Angeles om het over een baan te hebben, begon hij haar opnieuw te zoenen. Beide keren wees ze hem af.



Nadat vorig jaar een video uit 2005 uitlekte waarop te horen was hoe Trump ongepaste uitspraken deed over vrouwen, kwamen nog minstens dertien andere vrouwen met gelijkaardige beschuldigingen naar buiten, maar Trump ontkende alle aantijgingen en noemde hen "leugenaars".



Toegeven

Zervos klaagt hem nu aan voor laster. Met de rechtszaak wil Zervos dat Trump ofwel zijn ongepast seksueel gedrag toegeeft of dat hij zichzelf komt verantwoorden voor de rechter.



"Op 11 november 2016 riep ik Mr. Trump op om zijn bewering over mij in te trekken waarin hij me een leugenaar noemt. Ik riep hem ook op om toe te geven dat wat ik heb gezegd over zijn gedrag naar mij toe, waar was. Er zijn meer dan twee maanden verstreken en hij heeft zijn bewering nog niet ingetrokken. Ik wilde Mr. Trump de gelegenheid geven om zijn valse beweringen in te trekken over mij en de andere vrouwen die ze uitten. Aangezien Mr. Trump die intrekking niet heeft gedaan, zoals ik heb gevraagd, liet hij me daarom geen keuze dan hem aan te klagen om mijn reputatie te herstellen," verklaarde Zervos vandaag tijdens een persconferentie. Als hij Trump eenvoudigweg zijn bewering intrekt dat Zervos een leugenaar is en toegeeft dat ze de waarheid vertelde, dan laat ze het proces meteen vallen, voegt ze eraan toe.



Leugendetector

"De waarheid is belangrijk, vrouwen zijn belangrijk, degenen die beweren dat ze slachtoffers waren van aanranding of seksueel wangedrag van Donald Trump zijn belangrijk," zei advocate Gloria Allred tijdens de persconferentie. Allred voegde eraan toe dat Zervos een leugendetectortest over haar beweringen doorstond. Ze noemde Zervos "dapper" omdat ze veel tegenwind zal krijgen uit het Trump-kamp.



Allred heeft in het verleden al harde kritiek geuit op de president-elect en noemde hem "een vierderangspoliticus en een vijfderangsmens". "Weet alsjeblieft dat je me niet zal intimideren", zei ze in een verklaring gericht aan Trump. "Anderen die slimmer, rijker en beroemder zijn dan jij hebben dat geprobeerd en zijn gefaald."



Het team van Trump weigert voorlopig alle commentaar.