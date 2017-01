18 miljoen Amerikanen dreigen zonder verzekering te vallen door intrekking Obamacare

Door: redactie

Als de Trump-administratie Obamacare, ook gekend als de Affordable Care Act, zou intrekken zonder een alternatief te voorzien, dan dreigen binnen het jaar achttien miljoen Amerikanen zonder gezondheidsverzekering te vallen. Tegen 2026 kan dat aantal oplopen tegen 32 miljoen. Dat blijkt uit een nieuwe schatting van de begrotingsdienst van het Amerikaanse Congres.

De berekening, die werd uitgevoerd op aanvraag van Democraten in de senaat, is gebaseerd op het wetsvoorstel voor de intrekking dat Republikeinen in 2015 indienden bij president Obama, maar die sprak toen zijn veto uit.



De begrotingsdienst berekende ook dat de individuele verzekeringspremies met 20 à 25 procent verhogen in het eerste jaar. Na de afschaffing van de Medicaid-uitbreiding van de Affordable Care Act, zou dat oplopen tot 50 procent.



"Nachtmerrie"

De Democraten grijpen de nieuwe cijfers nu aan om zich te verzetten tegen Trumps plan om Obamacare in te trekken en te vervangen. "Het onafhankelijke rapport van de begrotingsdienst bewijst dat het plan van de Republikeinen om de Affordable Care Act in te trekken niets minder is dan een nachtmerrie voor het Amerikaanse volk," liet Nancy Pelosi, leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, weten in een verklaring.



"Betekenisloos"

Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verzet zich tegen de analyse van de begrotingsdienst, omdat de studie geen alternatief programma in rekening brengt, iets wat de Republikeinen wel beloven in te voeren. "Deze projectie is betekenisloos, want ze houdt geen rekening met maatregelen die de wet vervangen noch maatregelen die de aankomende administratie zal nemen om de privémarkt, die werd gedecimeerd door Obamacare, te doen herleven," laat AshLee Strong, woordvoerder van Paul Ryan, weten.



De Republikeinen zijn het onderling eens over de intrekking en vervanging van Obamacare, maar hebben intern nog discussie over de tijdslijn en de details van het vervangende programma. Paul Ryan en vice-president-elect Mike Pence hebben beloofd dat Obamacare zal vervangen worden tijdens de eerste 100 dagen van de Trump-administratie. Volgende maand hopen de Republikeinen een stemming te houden over de intrekking van de Affordable Care Act.



Trump vertelde aan de Washington Post dat het vervangend plan openbaar gemaakt zal worden wanneer de benoeming van Tom Price, zijn minister van Volksgezondheid, afgerond is.