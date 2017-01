Melania Trump keert Witte Huis de rug toe: "Barron moet naar school"

Door: redactie

17/01/17 - 17u37 Bron: TMZ.com

Donald Trump met zijn jongste zoon Barron en vrouw Melania op 9 november, toen net bekend was geraakt dat hij de presidentsverkiezingen had gewonnen. © afp.

Aanstaande First Lady Melania Trump zal na de inauguratie van haar man Donald Trump welgeteld twee dagen van het Witte Huis genieten vooraleer ze terugkeert naar New York. Dat meldt showbizzsite TMZ.

Bronnen dicht bij de vrouw die vrijdag First Lady wordt stellen dat Melania wil dat het leven voor haar elfjarige zoon Barron zo normaal mogelijk is. Dat betekent ook dat ze hem op school houdt en zijn dagelijkse routine niet wil doorbreken.



Volgens TMZ zal Melania tot juni pendelen tussen New York en Washington D.C., daarna trekken zij en Barron voltijds in in het Witte Huis. In september zal Barron naar een nieuwe school in Washington gaan. "Ze neemt haar rol als moeder heel ernstig", aldus een bron tegenover TMZ.